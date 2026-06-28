В Перми сотрудник завода 12 лет совмещал работу с созданием одной картины

Вячеслав Петряев родился в 1961 году. Пермяк в 25 лет без отрыва от производства поступил на вечернее отделение Пермской художественной школы № 1. Свое творчество он начал с заводского пейзажа, натюрмортов и портретов. Сегодня его авторский стиль — реализм с лирическим оттенком. С 2015 года является членом Союза художников России.