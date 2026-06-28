В Сочи обновили инфраструктуру Свирского ущелья

«Свирское ущелье — одно из самых востребованных мест, ежегодно принимающее более 70 тысяч гостей. Его привлекает не только красота природы, но и удобство: вход в комплекс находится прямо в центре Лазаревского. Маршрут протяженностью 6,7 км проходит вдоль реки Свирка; он подходит как для взрослых, так и для детей и доступен для прогулок круглый год», — отметил Евгений Отрохов, директор департамента курортов и туризма администрации Сочи.