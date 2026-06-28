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Заторы возле заправок в Калининграде мешают движению общественного транспорта

Проблемы возникли на улице Громовой и Елизаветинской.

Заторы возле заправок в Калининграде мешают движению общественного транспорта. Информацию об этом публикуют в телеграм-канале МКУ «ЦОДИПП».

Утром в воскресенье, 28 июня, из-за затора рядом с АЗС «Лукойл» на улице Громовой возникли трудности с движением автобусов №№ 3, 23, 30, 36 и 71. В учреждении предупреждали, что при ухудшении ситуации они будут следовать в объезд по Интернациональной и Кошевого. По данным «ЦОДИПП», к настоящему времени движение восстановили.

Кроме того, затор возник возле АЗС «ТБойл» на улице Елизаветинской. Там затруднено движение автобусов №№ 40, 48, 68. При сильных пробках они будут следовать по Согласия и далее по существующим схемам.

Отметим, что отсутствие бензина на некоторых заправках, в том числе крупных операторов, приводит к очередям на других АЗС. Власти объясняли, что за месяц спрос на топливо в Калининградской области увеличился почти вдвое и продолжает расти. В результате бензин на заправках разбирают быстрее. По данным Мининфраструктуры, крупным операторам приходится перестраивать график доставки топлива, и они «могут не успевать оперативно и одновременно завозить» его на все АЗС.

Ранее в правительстве просили не создавать топливный ажиотаж в Калининградской области. Губернатор Алексей Беспрозванных предупреждал, что «это ни к чему хорошему не приведёт». С 25 июня решили вводить ограничения на продажу топлива. Теперь на заправках крупных операторов отпускают единовременно в один бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля.

Уже больше недели местные жители жалуются в социальных сетях на проблемы с бензином в Калининградской области. Автомобилисты сообщали об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых заправочных станциях. В министерстве развития инфраструктуры подчёркивали, что в регионе дефицита нет.

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