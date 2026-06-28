На Дону выставили на продажу бетонный завод за 15 млн рублей

В Ростовской области продают бетонный завод как готовый бизнес — стоимость составляет 15 млн рублей. Объявление размещено на площадке с бесплатными объявлениями.
Бизнес специализируется на производстве строительных материалов. По данным продавца, за последние 12 месяцев средняя ежемесячная выручка достигала 100 млн рублей, расходы — 90 млн рублей; таким образом, окупаемость проекта оценивается в один год.
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