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На Дону выставили на продажу бетонный завод за 15 млн рублей

Детали указаны на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.

В Ростовской области продают бетонный завод как готовый бизнес — стоимость составляет 15 млн рублей. Объявление размещено на площадке с бесплатными объявлениями.

Бизнес специализируется на производстве строительных материалов. По данным продавца, за последние 12 месяцев средняя ежемесячная выручка достигала 100 млн рублей, расходы — 90 млн рублей; таким образом, окупаемость проекта оценивается в один год.

ИП работает на рынке уже 10 лет. Производственная площадка расположена в Константиновске, мощность — 250−300 кубов бетона в смену. Оборудование эксплуатируется 8−12 лет. В состав лота также входят четыре миксера «КамАЗ».

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