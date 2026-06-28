Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородке сохранили шанс стать мамой после удаления гигантской опухоли

Врачи из Санкт-Петербурга удалили крупную миому матки, не прибегая к удалению органа.

Источник: Комсомольская правда

Жительнице Нижнего Новгорода успешно удалили гигантскую миому матки, при этом врачам удалось полностью сохранить репродуктивную функцию пациентки и возможность будущей беременности. Сложную операцию выполнили специалисты Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ. Об этом сообщает РИА «Бокал прессека».

Специалисты клиники регулярно проводят малоинвазивные операции даже при тяжелых формах заболевания. Благодаря современным технологиям удается удалить крупные опухоли через небольшие хирургические доступы и избежать удаления матки. Лечение проводится бесплатно по квотам на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

По словам акушера-гинеколога и хирурга Лады Покровской, главная задача врачей — не просто избавить женщину от заболевания, а сохранить ей возможность стать матерью. Современные методики позволяют добиться этого даже в самых сложных клинических ситуациях.

Теперь жительницы Нижнего Новгорода с тяжелыми гинекологическими патологиями смогут получать бесплатное лечение в Санкт-Петербурге благодаря сотрудничеству сети клиник «Тонус» и Клиники СПбГУ. Как сообщила генеральный директор «Тонуса» Ольга Михалёва, пациенткам будут принимать результаты обследований, выполненных в Нижнем Новгороде, а восстановление после операции можно будет проходить дома по рекомендациям специалистов петербургской клиники.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше