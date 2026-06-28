Нижегородке сохранили шанс стать мамой после удаления гигантской опухоли

Теперь жительницы Нижнего Новгорода с тяжелыми гинекологическими патологиями смогут получать бесплатное лечение в Санкт-Петербурге благодаря сотрудничеству сети клиник «Тонус» и Клиники СПбГУ. Как сообщила генеральный директор «Тонуса» Ольга Михалёва, пациенткам будут принимать результаты обследований, выполненных в Нижнем Новгороде, а восстановление после операции можно будет проходить дома по рекомендациям специалистов петербургской клиники.