Подросток из Могилева поехал в Минск на такси с родительским сейфом, но его плану помешал один звонок

Об очередной уловке мошенников, на которую попался 17-летний парень, рассказали в МВД Беларуси.
В милиции рассказали, что в мессенджере подростку написала незнакомая женщина, которая представилась работницей поликлиники. Она сказала, что хочет уточнить данные и еще поинтересовалась здоровьем парня. В разговоре неизвестная выяснила его рост, вес, а затем попросила назвать номер телефона «для привязки к электронной медкарте». И выманила код из SMS.
Затем парню позвонили якобы сотрудники единого портала электронных услуг. Аферисты убедили подростка, что личные данные его и родителей оказались у злоумышленников и используются в преступной деятельности. Выход, как ему объяснили один: чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо «задекларировать» все имеющиеся дома деньги. А затем привезти их в Минск.
«Подросток забрал семейный сейф с 16 тысячами рублей и поехал на такси в столицу. По пути водитель заподозрил неладное и обратился в милицию», — рассказали в МВД.
В правоохранительных органах напомнили, что представители госорганов и учреждений не связываются с гражданами в мессенджерах для получения персональных данных. И уж тем более никогда не требуют передавать деньги для проверки, декларирования или сохранности.
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