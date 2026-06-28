Подросток из Могилева поехал в Минск на такси с родительским сейфом, но его плану помешал один звонок

В милиции рассказали, что в мессенджере подростку написала незнакомая женщина, которая представилась работницей поликлиники. Она сказала, что хочет уточнить данные и еще поинтересовалась здоровьем парня. В разговоре неизвестная выяснила его рост, вес, а затем попросила назвать номер телефона «для привязки к электронной медкарте». И выманила код из SMS.