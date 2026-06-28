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В Красноярске влюблённая пара поженилась на острове Татышев в День молодёжи

В субботу, 27 июня, остров Татышев в Красноярске стал не только основной площадкой празднования Дня молодёжи, но и местом, где.

В субботу, 27 июня, остров Татышев в Красноярске стал не только основной площадкой празднования Дня молодёжи, но и местом, где устроила свою свадьбу влюблённая пара. Красноярцы Денис и Анастасия выбрали этот день и место для официальной регистрации своего союза, — рассказали в пресс-службе агентства ЗАГС Красноярского края. Церемония прошла под открытым небом в присутствии родственников и близких молодожёнов, а кульминацией стал вальс от новоиспечённых супругов. Добавим, 26 июня, в одну из «красивых» дат года (26.06.2026), в отделах ЗАГС Красноярского края мужем и женой объявили себя более 600 влюблённых пар.