В Иванове завершается обновление улицы Домостроителей

Улицу Домостроителей в Иванове планируют сдать в эксплуатацию 31 июля после ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность объекта превышает 600 метров, рассказали в правительстве Ивановской области.
В ходе работ специалисты заменили изношенное асфальтобетонное покрытие, привели в порядок тротуары и парковочные карманы. После асфальтирования съездов, установки дорожных знаков и нанесения разметки ремонт будет полностью завершен.
Отметим, что в 2026 году в городе обновят свыше 40 участков дорог. В их числе как переходящие объекты с прошлых сезонов, так и новые адреса. Работы в разной стадии готовности ведутся более чем на десяти значимых объектах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.