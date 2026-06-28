На балконе красноярской «Планеты» выступили оперные певцы

Для некоторых жителей Красноярска 28 июня поход по магазинам обернулся погружением в оперу. В 15:00 на балконе ТРЦ «Планета» состоялся большой концерт, в котором приняли участие ведущие солисты оперной труппы Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского: Денис Гречишкин, Севастьян Мартынюк, Александр Михалёв, Дарья Рябинко, Виолетта Гришко, Александра Черпакова, Елена Никутина, Дарья Фролова, Кирилл Панкевич и Андрей Колобов.
В истории красноярского ТРЦ такое мероприятие прошло впервые ИВАНОВА Диана ИВАНОВА Диана.
Певцы расположились прямо на балконе ТРЦ, при этом их вывели на большой экран. Зрители слушали артистов на аллее перед центральным входом. Для них прозвучали арии и дуэты из знаменитых опер: от «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини до «Кармен» Жоржа Бизе. После концерта состоялась фото и автограф-сессия.
Организаторы отмечают, что такое мероприятие в истории красноярского ТРЦ прошло впервые.