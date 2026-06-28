На балконе красноярской «Планеты» выступили оперные певцы

Певцы расположились прямо на балконе ТРЦ, при этом их вывели на большой экран. Зрители слушали артистов на аллее перед центральным входом. Для них прозвучали арии и дуэты из знаменитых опер: от «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини до «Кармен» Жоржа Бизе. После концерта состоялась фото и автограф-сессия.