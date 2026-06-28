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В Прикамье произошло смертельное ДТП

Утром 28 июня на автомобильной дороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen под управлением водителя 1985 года рождения по неустановленной причине выехал на встречную полосу. В результате этого он столкнулся с автомобилем «Нива», под управлением водителя 1974 года рождения, движущегося в направлении Нытвы.

Источник: Коммерсантъ

Утром 28 июня на автомобильной дороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen под управлением водителя 1985 года рождения по неустановленной причине выехал на встречную полосу. В результате этого он столкнулся с автомобилем «Нива», под управлением водителя 1974 года рождения, движущегося в направлении Нытвы.

В результате ДТП водитель «Нивы» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.