В Прикамье произошло смертельное ДТП

Утром 28 июня на автомобильной дороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen под управлением водителя 1985 года рождения по неустановленной причине выехал на встречную полосу. В результате этого он столкнулся с автомобилем «Нива», под управлением водителя 1974 года рождения, движущегося в направлении Нытвы.