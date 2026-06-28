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Умерла Алла Чернова, актриса театра и кино, сыгравшая в фильме «Не забудь… станция Луговая»

На 82 году жизни в Петербурге умерла Алла Чернова, известная актриса театра и кино.

Источник: kinoafisha.info

Актриса театра и кино Алла Чернова умерла в Петербурге в ночь на 28 июня. 82-летняя артистка скончалась в Мариинской больнице.

Сын актрисы рассказал «Фонтанке», что похороны пройдут на Комаровском кладбище:

— Аллу Иосифовну планируют похоронить рядом с режиссером Леонидом Менакером, с которым она прожила более 40 лет.

Точную дату прощания пока не определили.

Алла Чернова родилась в 1944 году. В кино она дебютировала в середине 1960-х, а широкую известность ей принесла роль в драме «Не забудь… станция Луговая» (1966) — одной из самых пронзительных лент о войне и памяти. Фильм, где ее партнерами стали Георгий Юматов и Валентина Владимирова, до сих пор считается классикой советского кинематографа.

Всего в фильмографии актрисы — десятки ролей в театре и кино. Она снималась в картинах «Дневные звезды», «Обыкновенная история», «Крик гагары», работала на сцене Ленинградского театра драмы имени Пушкина. Ее героини — всегда глубокие, сдержанные, с внутренней силой. После ухода из профессии Чернова вела закрытый образ жизни.