Умерла Алла Чернова, актриса театра и кино, сыгравшая в фильме «Не забудь… станция Луговая»

Алла Чернова родилась в 1944 году. В кино она дебютировала в середине 1960-х, а широкую известность ей принесла роль в драме «Не забудь… станция Луговая» (1966) — одной из самых пронзительных лент о войне и памяти. Фильм, где ее партнерами стали Георгий Юматов и Валентина Владимирова, до сих пор считается классикой советского кинематографа.