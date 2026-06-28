Синоптик Дмитрий Рябов сказал, когда закончится жара в Беларуси

Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, что до середины следующей недели в Беларуси будет очень жарко, сообщает ОНТ.
Жара будет достигать местами +38, а ночи обещают быть душными и тропическими. Но, к счастью, скоро это испытание закончится.
Со среды, 1 июля, постепенно начнет поступать прохладный воздух. А вместе с ним придут дожди, грозы и шквалистый ветер. В среду ожидается днем от 25 до 30 градусов, на юге и юго-западе все еще жарко — до плюс 35. В четверг, 2 июля, дожди и грозы охватят большинство районов. Ночью ожидается от 13 до 18, а днем от 21 до 30 тепла.
Также Дмитрий Рябов рассказал белорусам о погоде на неделе с 29 июня по 5 июля.
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Еще опубликовали полное расписание 1/16 плей-офф чемпионата мира по футболу, который показывает белорусский телеканал.
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