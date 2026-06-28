Под Пермью ликвидируют свалку размером в 40 футбольных полей

На огромном участке местные жители уже многие годы складируют мусор, не заботясь об окружающей среде. Власти Пермского округа настоятельно просят пользоваться только оборудованными контейнерными площадками. Это сохранит здоровье лесов, полей и водоемов рядом с их домом.