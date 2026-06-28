В Дагестане запустили навигатор по полезным онлайн-сервисам

Единый навигатор по официальным чат‑ботам государственных органов Дагестана запустили в «Максе», сообщили в администрации главы республики. Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Чат-бот «Сервисы Дагестана» упростит доступ жителей региона к полезным онлайн-сервисам. Вместо самостоятельного поиска отдельных ботов пользователи получают структурированный каталог проверенных инструментов в одном интерфейсе. В настоящее время в нем представлены такие сервисы, как МФЦ, запись к врачу, координационный центр «Защитники Отечества» и виртуальная библиотека. Представленный список ботов будет регулярно пополняться новыми полезными сервисами по мере их появления, пояснили в администрации.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.