В Дагестане запустили навигатор по полезным онлайн-сервисам

Чат-бот «Сервисы Дагестана» упростит доступ жителей региона к полезным онлайн-сервисам. Вместо самостоятельного поиска отдельных ботов пользователи получают структурированный каталог проверенных инструментов в одном интерфейсе. В настоящее время в нем представлены такие сервисы, как МФЦ, запись к врачу, координационный центр «Защитники Отечества» и виртуальная библиотека. Представленный список ботов будет регулярно пополняться новыми полезными сервисами по мере их появления, пояснили в администрации.