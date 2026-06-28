В подмосковной деревне Акишево обустроят новую детскую площадку

Подготовка участка под новую детскую площадку началась в деревне Акишево Наро-Фоминского округа Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Площадь объекта составит 200 кв. м, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Изначально игровую зону планировали разместить на другом участке, но позже администрация скорректировала место строительства из-за соседства с пасекой. Новое расположение обеспечит комфорт и безопасность для детей и исключит неудобства для владельцев пасеки.
Сейчас специалисты готовят территорию: окашивают траву, выравнивают грунт и формируют основание для укладки покрытия. На площадке появится современное резиновое покрытие, для детей разных возрастов установят качели, горки и комплексы для лазания — игровые элементы будут развивать координацию, ловкость и командные навыки. Завершить все работы планируют до октября этого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.