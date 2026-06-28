В подмосковной деревне Акишево обустроят новую детскую площадку

Сейчас специалисты готовят территорию: окашивают траву, выравнивают грунт и формируют основание для укладки покрытия. На площадке появится современное резиновое покрытие, для детей разных возрастов установят качели, горки и комплексы для лазания — игровые элементы будут развивать координацию, ловкость и командные навыки. Завершить все работы планируют до октября этого года.