В Калининградской области жара сменится заметным похолоданием

По данным синоптиков из канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник температура воздуха достигнет +29… +32 °C. Уже со вторника начнётся постепенное снижение температурного фона: во вторник и среду ожидается +24… +28 °C. К четвергу и пятнице в регион придёт прохладная воздушная масса, и дневные показатели, вероятно, не превысят +20… +24 °C. К выходным похолодание усилится — столбики термометров могут опуститься до +18… +21 °C. В итоге жаркая погода сменится более комфортной, близкой к летней норме для региона.