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В Калининградской области жара сменится заметным похолоданием

По данным синоптиков из канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник температура воздуха достигнет +29…+32 °C.

В Калининградской области после периода экстремально жаркой погоды на следующей неделе ожидается постепенное снижение температуры. Понедельник станет последним днём с по-настоящему летней жарой, после чего в регион начнёт поступать более прохладный воздух, сообщает ГУ МЧС региона.

По данным синоптиков из канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник температура воздуха достигнет +29… +32 °C. Уже со вторника начнётся постепенное снижение температурного фона: во вторник и среду ожидается +24… +28 °C. К четвергу и пятнице в регион придёт прохладная воздушная масса, и дневные показатели, вероятно, не превысят +20… +24 °C. К выходным похолодание усилится — столбики термометров могут опуститься до +18… +21 °C. В итоге жаркая погода сменится более комфортной, близкой к летней норме для региона.

«Первые локальные ливни и грозы вероятны по области в ночь на понедельник, особенно в западной части. В среду вероятность дождей вырастет из-за формирования циклона, а в конце недели возможны периодические осадки с усилением ветра», — сказали в пресс-службе.

Ранее в Калининградской области ввели режим повышенной готовности.

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