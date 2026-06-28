В Калининграде на фоне жары и топливного ажиотажа подскочили цены на такси

Для проверки точкой прибытия выбрали площадь Победы. Поездка от Сельмы стоит около 400 рублей, с проспекта Мира на расстояние в несколько километров — 500−600. От Аллеи Смелых до центра сервисы показывают примерно 530 рублей, от Еловой аллеи — столько же: почти в два раза дороже обычного.