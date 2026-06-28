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В Калининграде на фоне жары и топливного ажиотажа подскочили цены на такси

Поездки до площади Победы с некоторых окраин стоят 800−1 000 рублей.

Источник: Клопс.ru

На фоне аномальной жары и сложной ситуации с топливом жители Калининграда стали замечать резкий рост цен на такси. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы, редакция также проверила стоимость поездок в сервисах в воскресенье, 28 июня.

Для проверки точкой прибытия выбрали площадь Победы. Поездка от Сельмы стоит около 400 рублей, с проспекта Мира на расстояние в несколько километров — 500−600. От Аллеи Смелых до центра сервисы показывают примерно 530 рублей, от Еловой аллеи — столько же: почти в два раза дороже обычного.

Из Гурьевска до площади Победы сейчас можно уехать примерно за 700 рублей, из микрорайона Космодемьянского — за 800. За поездку из Ласкино просят около 1 000 рублей — как минимум в два-три раза больше привычной суммы.

Заметно выросли цены и на приморские направления. Из Калининграда до Зеленоградска сервисы показывают около 1 700 рублей, до Светлогорска — 2 100, до Янтарного — 2 600, до Балтийска — 3 000.

Горожане предполагают, что из-за проблем с топливом часть таксистов может реже выходить на смены, а поездки из-за этого продолжат дорожать. «Сейчас в выигрыше те, кто ездит на электромобилях. Кто-то уже думает о переходе на газ», — говорят собеседники «Клопс».

В Калининградской области ограничили продажу бензина и дизеля в один бак. Власти объяснили перебои тем, что резервное топливо не всегда успевают развезти по всем АЗС одновременно. Очереди у заправок уже начали мешать движению общественного транспорта.

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