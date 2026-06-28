Желтый уровень опасности объявлен из-за непогоды в Волгоградской области

На территории Волгоградской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за комплекса неблагоприятных атмосферных явлений, сообщает региональный МЧС России. Так, до 23:00 28 июня сохранится в регионе ожидается дожди и сильный ветер.
По информации Гидрометцентра, ожидаются местами грозы, дождь и ливень, а также ветер до 25 м/с.
Непогода продлится до 18.00 29 июня. Во время грозы ветер будет достигать порывов до 20 м/с.
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