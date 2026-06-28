Новую ежемесячную выплату в 50 тысяч рублей назначили резервистам «БАРС-НН»

Новая региональная выплата станет дополнительной мерой поддержки. Она не заменяет действующее денежное довольствие от Министерства обороны России и выплачивается сверх него. Кроме того, за резервистами сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы. В итоге во время сборов участники «БАРС-НН» получают сразу несколько видов финансового обеспечения: зарплату от работодателя, выплаты Минобороны — от 20 тысяч рублей и выше в зависимости от воинской должности и звания, а также региональную доплату в 50 тысяч рублей.