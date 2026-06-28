Облправительство ищет подрядчика для обслуживания делегаций на территории региона

Для делегаций, возглавляемых федеральными министрами, главами регионов, депутатами Госдумы и сенаторами, предусмотрено расширенное меню. Оно должно включать не менее шести видов холодных закусок, трех видов салатов, двух видов горячих закусок, двух первых и двух вторых блюд, двух гарниров, четырех видов десертов, четырех видов фруктов и ягод, а также холодные и горячие напитки.