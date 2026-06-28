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Облправительство ищет подрядчика для обслуживания делегаций на территории региона

Для перевозки гостей потребуется предоставить автомобили представительского и бизнес-класса.

Правительство Калининградской области объявило аукцион на оказание комплекса услуг по организации и обслуживанию российских делегаций. Начальная цена контракта составляет 6,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают до 7 июля, определят подрядчика 9 июля. Контракт будет действовать до 25 декабря 2026 года.

Исполнителю предстоит обеспечить транспортное сопровождение делегаций, организацию официальных приемов, буфетное и экскурсионное обслуживание.

Для перевозки гостей потребуется предоставить автомобили представительского и бизнес-класса, микроавтобусы и туристические автобусы с водителями. Представительские автомобили должны быть черного цвета, выпущены не ранее 2023 года, а туристические автобусы — оснащены кондиционером, холодильником, биотуалетом, кухонным блоком, мультимедийной системой и USB-разъемами для пассажиров.

Отдельный раздел закупки посвящен организации официальных приемов. В документации указано, что исполнитель должен обеспечить их проведение «в ресторанах или предприятиях аналогичного типа», а также иметь возможность организовать выездное обслуживание.

Для делегаций, возглавляемых федеральными министрами, главами регионов, депутатами Госдумы и сенаторами, предусмотрено расширенное меню. Оно должно включать не менее шести видов холодных закусок, трех видов салатов, двух видов горячих закусок, двух первых и двух вторых блюд, двух гарниров, четырех видов десертов, четырех видов фруктов и ягод, а также холодные и горячие напитки.

Кроме того, подрядчик должен организовывать экскурсии по Калининграду и области продолжительностью до трех часов с гидом, транспортом и входными билетами в музеи.

Ранее на сайте регионального центра торгов был размещён анонс закупки.

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