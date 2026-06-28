Под Полесском в искусственном водоёме у частного дома нашли тело ребёнка

В посёлке Марксово Полесского района в искусственном водоёме возле частного дома нашли тело девочки. Об этом региональное управление МЧС пишет в канале на платформе Макс в воскресенье, 28 июня.
Сообщение экстренным службам передали в 10:53. Ребёнка достали из воды родственники. Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть девочки.
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