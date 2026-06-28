В поселке Радица-Крыловка под Брянском обновят улицу Горького

Капитальный ремонт автодороги по улице Горького начнется в этом году в поселке Радица-Крыловка в Бежицком районе Брянской области. Объект обновят полностью по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Протяженность улицы — 735 метров, работы проведут поэтапно и завершат в 2027 году. Специалисты уложат новое двухслойное покрытие, а обочины дороги укрепят для повышения долговечности. Особое внимание уделят обустройству водоотвода, что позволит избежать подтоплений.
Улица Горького является маршрутом общественного транспорта, поэтому для удобства пассажиров там установят новый автопавильон. Смонтируют также новое наружное освещение, сделают тротуары и искусственные неровности. На завершающем этапе рабочие разместят на дороге знаки и нанесут разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.