Чебоксары примут Всероссийский фестиваль ретротехники «Машины времени»

Жителей и туристов ждет насыщенная программа, в которую войдут концерт с выступлениями музыкальных групп, захватывающие шоу каскадеров, ярмарки с уникальными сувенирами и ретроаксессуарами, мастер-классы и лекции от экспертов по винтажной технике, а также розыгрыши подарков для активных посетителей. Подать заявку на участие в фестивале можно до 30 июня на официальном сайте.