Чебоксары примут Всероссийский фестиваль ретротехники «Машины времени»

Всероссийский фестиваль авто- и моторетротехники «Машины времени» состоится с 24 по 26 июля в Чебоксарах. Субсидия на проведение мероприятия была выделена по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.
Фестиваль пройдет в этнокомплексе «Амазония». Посетители смогут увидеть около 200 единиц техники: ретроавтомобили и мотоциклы, ставшие символами своих эпох, отечественные модели и редкие зарубежные экземпляры. Наряду с участниками из Чувашии к событию присоединятся гости из более чем 50 регионов России. Среди них — представители Татарстана, Марий Эл, Башкирии, Пермского края, Челябинской, Ярославской, Самарской областей и других субъектов РФ.
Жителей и туристов ждет насыщенная программа, в которую войдут концерт с выступлениями музыкальных групп, захватывающие шоу каскадеров, ярмарки с уникальными сувенирами и ретроаксессуарами, мастер-классы и лекции от экспертов по винтажной технике, а также розыгрыши подарков для активных посетителей. Подать заявку на участие в фестивале можно до 30 июня на официальном сайте.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.