Актриса Ирина Пегова прогулялась по Нижнему Новгороду

Актриса Ирина Пегова посетила Нижний Новгород в конце июня. Знаменитость прогулялась по главным туристическим локациям города. Яркими кадрами из поездки она поделилась в социальных сетях.
Ирина Пегова осмотрела Нижегородский кремль, полюбовалась панорамой Стрелки и сделала снимки у Михайло-Архангельского собора и усадьбы Рукавишниковых.
Также актриса заглянула в Нижегородский государственный художественный музей, где сфотографировалась на фоне монументального полотна Константина Маковского «Воззвание Минина».
На одном из кадров Ирина Пегова запечатлела поросший травой склон у кремлевской стены. Актриса призналась, что её расстраивает, когда скашивают такие газоны: «Мне красиво!».
В город Пегова приехала для участия в фестивале «Большая Театральная» (6+), который проходит в Нижнем Новгороде с 26 по 28 июня.