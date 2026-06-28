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Актриса Ирина Пегова прогулялась по Нижнему Новгороду

Яркими кадрами из поездки она поделилась в социальных сетях.

Актриса Ирина Пегова посетила Нижний Новгород в конце июня. Знаменитость прогулялась по главным туристическим локациям города. Яркими кадрами из поездки она поделилась в социальных сетях.

Ирина Пегова осмотрела Нижегородский кремль, полюбовалась панорамой Стрелки и сделала снимки у Михайло-Архангельского собора и усадьбы Рукавишниковых.

Также актриса заглянула в Нижегородский государственный художественный музей, где сфотографировалась на фоне монументального полотна Константина Маковского «Воззвание Минина».

На одном из кадров Ирина Пегова запечатлела поросший травой склон у кремлевской стены. Актриса призналась, что её расстраивает, когда скашивают такие газоны: «Мне красиво!».

В город Пегова приехала для участия в фестивале «Большая Театральная» (6+), который проходит в Нижнем Новгороде с 26 по 28 июня.