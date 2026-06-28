Праздник «Алые паруса» в Петербурге прошел без нарушений

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Праздник выпускников «Алые паруса», который состоялся в Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье, прошел без нарушений общественного порядка, сообщил региональный главк Росгвардии.
Губернатор Петербурга Александр Беглов в воскресенье сообщил, что в празднике выпускников школ «Алые паруса» приняли участие около 65 тысяч человек. Кульминацией праздника стал проход в акватории Невы брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.
«Нарушений правопорядка при проведении праздника не допущено», — говорится в канале Росгвардии на платформе «Макс».
Отмечается, что безопасность проведения праздника выпускников совместно с полицией обеспечивали около тысячи росгвардейцев. Так, инженерно-технические подразделения ОМОН предварительно обследовали места массового пребывания людей, также росгвардейцы работали в досмотровых зонах и патрулировали территорию в районе проведения «Алых парусов».
В ходе праздника экипажи на катерах стояли в оцеплении участка акватории Невы, чтобы посторонние суда не смогли помешать проходу брига «Россия» под алыми парусами.
«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся в июне 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.