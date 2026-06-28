Праздник «Алые паруса» в Петербурге прошел без нарушений

Губернатор Петербурга Александр Беглов в воскресенье сообщил, что в празднике выпускников школ «Алые паруса» приняли участие около 65 тысяч человек. Кульминацией праздника стал проход в акватории Невы брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.