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Праздник «Алые паруса» в Петербурге прошел без нарушений

Росгвардия: праздник выпускников «Алые паруса» прошел без нарушений.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Праздник выпускников «Алые паруса», который состоялся в Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье, прошел без нарушений общественного порядка, сообщил региональный главк Росгвардии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в воскресенье сообщил, что в празднике выпускников школ «Алые паруса» приняли участие около 65 тысяч человек. Кульминацией праздника стал проход в акватории Невы брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.

«Нарушений правопорядка при проведении праздника не допущено», — говорится в канале Росгвардии на платформе «Макс».

Отмечается, что безопасность проведения праздника выпускников совместно с полицией обеспечивали около тысячи росгвардейцев. Так, инженерно-технические подразделения ОМОН предварительно обследовали места массового пребывания людей, также росгвардейцы работали в досмотровых зонах и патрулировали территорию в районе проведения «Алых парусов».

В ходе праздника экипажи на катерах стояли в оцеплении участка акватории Невы, чтобы посторонние суда не смогли помешать проходу брига «Россия» под алыми парусами.

«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся в июне 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.

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