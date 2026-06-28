Путешествующих по Сибири туристов настоятельно просят регистрировать поход в МЧС

наименование, адрес и контактные данные туристской организации (если это коммерческий поход), ФИО и контактный номер инструктора-проводника, ФИО и контакты туриста-одиночки, а также контактный номер его родных (представителя); список участников похода с указанием ФИО, даты рождения, места проживания, контактных данных каждого человека; информация о маршруте передвижения — месте старта и финиша, предполагаемых местах ночлега и отдыха, примерных маршрутах аварийных выходов и наличии опасных участков на маршруте; наличие у группы средств оказания первой помощи, средств связи, а также сигнальных устройств; информация о средствах передвижения группы; также путешественники договариваются о том, будут ли они связываться постоянно в процессе похода или только для того, чтобы зафиксировать благоприятное возвращение группы в черту города.