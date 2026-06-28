В первые дни июля в Красноярск вернётся жара под 30 градусов

На рабочей неделе в Красноярске ожидается жаркая погода с дождями, а температура воздуха снова может подняться до +30 градусов. По прогнозу Гидрометцентра: В понедельник, 29 июня, днём переменная облачность, температура порядка +28 градусов. Ночью около +16 градусов. В течение суток дождь. Во вторник, 30 июня, днём +29 градусов, облачно, ночью +17. И снова дождь. В среду, первый день июля, днём +27 градусов и снова есть вероятность дождя. Ночью +15. В четверг, 2 июля, около +28 градусов днём. Без осадков. Ночью +15. В пятницу, 3 июля, дневная температура может достигнуть +29 градусов, облачно. Ночью +16. Добавим, по данным Среднесибирского УГМС, 29 июня в центральных и южных группах муниципалитетов региона местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град. Возможны шквалистые усиления ветра до 20 м/с, местами 25 м/с и более.