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Дагестан первым в России начал уборку озимых зерновых культур

В этом году там предстоит убрать более 80 тыс. га.

Аграрии Дагестана первыми в России приступили к уборке озимых зерновых культур. Наращивание объемов экспорта зерна способствует реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В этом году предстоит убрать более 80 тыс. га, сообщили в администрации главы республики. Лидерами по площади посевов стали Хасавюртовский район — 19,5 тыс. га, Ногайский — около 10 тыс. га, Карабудахкентский — 9,5 тыс. га, Кизлярский — 7,5 тыс. га.

В полевых работах будет задействовано свыше 400 зерноуборочных комбайнов, а также привлекут технику из других регионов и распределят внутренние ресурсы по графику.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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