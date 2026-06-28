В Хакасии заметили необычный подъезд

В соцсетях появился видеоролик с необычным подъездом в Абакане. Сам по себе дом — типичная панелька, которую можно встретить в любом городе нашей страны. А вот вход в один из ее подъездов больше напоминает античный замок: колонны и Атланты, золотой лев, амфоры, скамья, различные узоры.