В Хакасии заметили необычный подъезд

В соцсетях появился видеоролик с необычным подъездом в Абакане. Сам по себе дом — типичная панелька, которую можно встретить в любом городе нашей страны. А вот вход в один из ее подъездов больше напоминает античный замок: колонны и Атланты, золотой лев, амфоры, скамья, различные узоры.
— Я в шоке. Самый обычный подъезд в самом обычном доме, все базово, — иронизирует автор ролика.
Выяснилось, что это дело рук местного скульптора Михаила Хафизова. Мужчина много лет занимается этим ремеслом, в столице Хакасии есть и другие его скульптуры.
Тем временем пользователи разделились на два лагеря: одни поддерживают творчество мужчины, а другие же называют его слишком помпезным.