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В Хакасии заметили необычный подъезд

Житель Абакана превратил один из подъездов многоэтажки в древний замок.

Источник: Комсомольская правда

В соцсетях появился видеоролик с необычным подъездом в Абакане. Сам по себе дом — типичная панелька, которую можно встретить в любом городе нашей страны. А вот вход в один из ее подъездов больше напоминает античный замок: колонны и Атланты, золотой лев, амфоры, скамья, различные узоры.

— Я в шоке. Самый обычный подъезд в самом обычном доме, все базово, — иронизирует автор ролика.

Выяснилось, что это дело рук местного скульптора Михаила Хафизова. Мужчина много лет занимается этим ремеслом, в столице Хакасии есть и другие его скульптуры.

Тем временем пользователи разделились на два лагеря: одни поддерживают творчество мужчины, а другие же называют его слишком помпезным.