В тоннеле петербургской дамбы временно ограничат движение

Это не первые ограничения в тоннеле: с 15 по 19 июня там уже проводили аналогичные работы. Кроме того, с 29 июня по 7 августа полностью закроют съезд с КАД на Московское шоссе в сторону метро «Звездная» — там будут ремонтировать гидроизоляцию. Сроки могут сдвинуть в зависимости от погоды.