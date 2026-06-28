В Тверской области представили более 3,2 тыс. вакансий для трудоустройства

В Твери центральной площадкой ярмарки стал мультимедийный парк «Россия — Моя история». Там состоялся «Фестиваль профессий», где можно было не только узнать о востребованных специальностях, но и попробовать себя в той или иной профессии, встретиться с мастерами своего дела. Кроме того, на главной сцене парка прошел «Открытый диалог», где работодатели отдельных отраслей презентовали свои предприятия и организации. Они рассказали о кадровой потребности, условиях работы и требованиях к соискателям.