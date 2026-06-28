В Тверской области представили более 3,2 тыс. вакансий для трудоустройства

Свыше 3,2 тысячи вакансий предложили жителям Тверской области на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая проводится по нацпроекту «Кадры». Об этом сообщили в аппарате областного правительства.
Вакансии в сферах промышленности, сельского хозяйства, ОПК, транспорта, медицины и по многим другим направлениям представили более 200 ведущих работодателей региона. В их число вошли Тверской вагоностроительный завод, группа компаний «КСК — Ключевые Системы и Компоненты», «ГЕРС Технолоджи», «Заволжский мясокомбинат». Карьерные консультанты службы занятости помогли участникам ярмарки составить эффективное резюме, провели профтестирование и карьерные профквизы, рассказали о переобучении на новую специальность.
В Твери центральной площадкой ярмарки стал мультимедийный парк «Россия — Моя история». Там состоялся «Фестиваль профессий», где можно было не только узнать о востребованных специальностях, но и попробовать себя в той или иной профессии, встретиться с мастерами своего дела. Кроме того, на главной сцене парка прошел «Открытый диалог», где работодатели отдельных отраслей презентовали свои предприятия и организации. Они рассказали о кадровой потребности, условиях работы и требованиях к соискателям.
Деловая часть программы включала круглый стол с колледжами и вузами. Обсуждалась реализация в Верхневолжье проекта маршрутизации школьников и студентов, направленного на комплексную поддержку молодежи в профессиональном самоопределении.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.