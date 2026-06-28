В мае в Ростовской области снизились цены на овощи и фрукты, подорожал сахар

В мае 2026 года в Ростовской области подешевели помидоры, огурцы, апельсины и бананы, но подорожал сахар. В среднем цены снизились на 0,1% к апрелю, а годовая инфляция в регионе замедлилась до 4,8%. Об этом со ссылкой на Росстат сообщили в Центробанке.