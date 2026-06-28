Количество молодых предпринимателей в Подмосковье выросло на 3%

Число молодых предпринимателей в Московской области за год увеличилось на 3% — с 83 442 до 85 562, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Для их поддержки на цифровой платформе МСП.РФ функционирует сервис «Старт в бизнес», разработанный в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».