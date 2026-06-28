Количество молодых предпринимателей в Подмосковье выросло на 3%

Число молодых предпринимателей в Московской области за год увеличилось на 3% — с 83 442 до 85 562, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Для их поддержки на цифровой платформе МСП.РФ функционирует сервис «Старт в бизнес», разработанный в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Начинающие предприниматели до 35 лет активно развивают цифровые отрасли, создавая компании в сфере ИТ, онлайн-образования, разработки игр, анимации и интернет-контента. Наибольшая доля молодых бизнесменов приходится на компьютерные клубы — почти 70%. Также они активно участвуют в разработке компьютерных игр, интернет-рекламе, образовательных ИТ-курсах, производстве анимации и онлайн-СМИ.
«Цифровая среда максимально понятна молодежи. Молодые предприниматели не просто открывают бизнес в этих сферах, а фактически заново их пересобирают, создавая новые форматы и тренды. Именно там они видят возможности для развития своих идей», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Благодаря активности молодых предпринимателей за последние пять лет количество предприятий в сфере информационных сервисов увеличилось в 4,5 раза, в сегменте ИТ-образования — в 3,5 раза. Почти удвоилось и число компаний, работающих в производстве кино- и телепродукции.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.