В Калининграде из Перинатального центра выписали маму шестого мальчика

Примечательно, что пятеро из шести детей в этой семье появились на свет именно в стенах этого медицинского учреждения. Все дети в семье — мальчики. В день выписки маму и новорождённого встречала вся семья, включая старших братьев. Встреча прошла в праздничной атмосфере: с цветами, улыбками и искренними поздравлениями от медицинского персонала, который за годы общения с семьёй стал для них практически родным.