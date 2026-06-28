В Калининграде из Перинатального центра выписали маму шестого мальчика

В Перинатальном центре состоялась торжественная выписка многодетной матери, у которой родился шестой сын. Об этом сообщают представители центра.
Примечательно, что пятеро из шести детей в этой семье появились на свет именно в стенах этого медицинского учреждения. Все дети в семье — мальчики. В день выписки маму и новорождённого встречала вся семья, включая старших братьев. Встреча прошла в праздничной атмосфере: с цветами, улыбками и искренними поздравлениями от медицинского персонала, который за годы общения с семьёй стал для них практически родным.
«Специалисты учреждения подчеркивают, что возвращение пациенток на повторные роды — это самая большая радость и высшая награда для всей медицинской команды, подтверждающая абсолютное доверие к работе центра», — отметили в центре.
Напомним, в Калининградской области изменят порядок выплаты подарка новорождённому.