В Хабаровске выпускники простились со школой в «Платинум Арене»

В Хабаровске в «Платинум Арене» прошёл выпускной бал для школьников из краевой столицы, Хабаровского района и района имени Лазо. О празднике и первых итогах экзаменационной кампании сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
В этом году аттестаты в регионе получили больше пяти тысяч выпускников. По предварительным данным, в Хабаровском крае уже 29 стобалльников из пяти муниципалитетов, но эта цифра ещё может измениться: известны не все результаты ЕГЭ.
Губернатор поздравил выпускников с окончанием школы и поблагодарил педагогов и родителей, которые помогали ребятам пройти этот этап. Он отметил, что школьные годы дали им не только знания, но и друзей, опыт побед и умение не отступать перед трудностями.
«Хабаровский край открывает перед вами все двери. Стройте своё будущее здесь, на родной земле», — обратился к выпускникам Дмитрий Демешин.
Глава региона также пожелал ребятам сделать правильный выбор профессии. По его словам, важно найти дело, которое будет приносить радость самому человеку и пользу обществу.
Выпускной в «Платинум Арене» стал одним из главных событий для вчерашних школьников перед новым этапом жизни. Теперь им предстоит выбрать вузы, колледжи, будущую профессию и маршрут, с которого начнётся взрослая самостоятельная дорога.