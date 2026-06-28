В Ленобласти стартует интенсив для отельеров и владельцев гостевых домов

Школа гостеприимства для отельеров и владельцев гостевых домов начнется 1 июля в городе Приозерске Ленобласти в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Образовательный интенсив проводится с целью помочь представителям индустрии адаптироваться к новым требованиям законодательства и повысить качество сервиса в регионе, сообщили в областном комитете по культуре и туризму.
Площадкой для проведения школы станет культурный центр «Карнавал». Участников мероприятия ждет насыщенная программа, в рамках которой ведущие отраслевые эксперты осветят ключевые аспекты ведения бизнеса в сфере туризма. Особое внимание будет уделено разъяснению порядка формирования туристического налога. Спикеры мероприятия детально разберут нюансы его начисления, особенности отчетности и права налогоплательщиков в рамках действующего законодательства.
Кроме финансовых вопросов, программа интенсива охватит практические аспекты деятельности объектов туристской индустрии. Эксперты расскажут о требованиях к различным средствам размещения, критериях для гостевых домов, а также о современных подходах к надзору в сфере гостеприимства.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.