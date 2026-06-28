Чтобы помнили: в арт-пространстве «Ворота» открылась выставка «Живой архив»

В пятницу, 26 июня, в Закхаймских воротах открылась выставка «Живой архив» (6+), на которой представлены работы калининградских фотографов прошлого и настоящего. Корреспонденты «Нового Калининграда», прогулявшись по улочкам советского и постсоветского Калининграда, немало удивились тому, что за прошедшие десятилетия наш город изменился и не изменился одновременно.
Выставка «Живой архив» приурочена к 80-летию Калининградской области. В известном смысле это некая летопись, попытка (и весьма успешная) рассказать о времени и в какой-то степени о себе. Потому что фотограф вольно или невольно приоткрывает в своих работах дверь в личное пространство.
На снимках Анатолия Капитоненко (1942−2013) — Калининград 60−70-х годов. Удивительное время, когда из изувеченного войной Кёнигсберга прорастал Калининград! Мы видим руины старого города, строящиеся здания — нового. Но всё это подано без пафоса, без характерного для официальной фотохроники надрыва. Капитоненко относится к городу как к чему-то живому, тёплому, родному. Очень трогательно, например, на одном из снимков смотрится развешенное на фоне развалин бельё. Оно здесь как та трава, что пробивается сквозь асфальт. «Жизнь нельзя победить», — как бы говорит нам автор. Некоторые работы Капитоненко похожи на акварели. Всё немножко размыто, всё чуть-чуть «плывёт». В таком виде запечатлена, например, улица Генделя, которая практически не изменилась с 60-х годов. Чего, к сожалению, нельзя сказать о перекрёстке улиц Октябрьской и Дзержинского. Мы видим Высокий мост, Домик смотрителя моста, бывшее административное здание «Карл Петерайт АГ». И над всем этим возвышается хорошо сохранившееся творение Фридриха Хайтманна — кирха Лютера, зачем-то взорванная в 1976 году.
«Анатолий с юности увлекался фотографией, — рассказывает его супруга Лидия Андреевна. — Когда мы были студентами, он последнюю стипендию тратил на всё это. Плёнки, реактивы стоили очень дорого. Но он был просто фанат фотографии. Снимал и днём, и ночью, и в дождь, и в пургу, и в ураган. Брал штатив и шёл…» Доходов Анатолию Капитоненко его страсть к фото, по словам супруги, не приносила. Окончив КТИ (сегодня КГТУ — прим. «Нового Калининграда»), он всю жизнь работал в судостроении.
Ещё один представленный на выставке фотограф советской поры — Николай Марков (1937−2014) является основателем Калининградского фотоклуба. В отличие от Капитоненко, он был профессиональным фотографом — около полутора десятков лет проработал в Калининградском книжном издательстве. Возможно, поэтому наш город на его снимках яркий, светлый и несколько парадный. Но при этом, как и у предыдущего автора, очень живой и настоящий.
Примечательно, что фотографии Николая Фёдоровича, по большей части, цветные, поэтому мы смотрим на Калининград 70−80-х годов глазами людей, которые тогда жили.
Большая часть представленных на выставке фотографий выполнена по заказу издательства, но, как отметил один из кураторов выставки, руководитель Союза фотохудожников Калининграда Александр Матвеев, часть работ сделана, что называется, «в стол». Например, рядом с залитым солнцем цветным, очень «открыточным» снимком ресторана «Алые паруса» размещено другое фото этого же заведения, но уже черно-белое. В нём меньше праздника, но, пожалуй, больше поэзии.
«У папы был брат, на десять лет старше него, — рассказывает дочь Николая Маркова Валерия Николаевна. — Он прошёл войну и вернулся в родную деревню в Курской области вместе с другими односельчанами. И вот один из вернувшихся односельчан привёз с собой трофейную “Лейку”. Единственный, кого в колхозе заинтересовал этот фотоаппарат, был мой одиннадцатилетний отец… В каком-то сарае было организовано что-то вроде фотостудии, где он печатал сделанные этой “Лейкой” снимки… Когда отец купил свой первый фотоаппарат, я не знаю, но помню, что он постоянно был с ним».
Третий фотограф советских времён, чьи работы были представлены на выставке, — Александр Андрияшкин (1936−2012). В Калининград он приехал в 1950-х годах, работал на заводе «Янтарь», затем перешёл в КТИ на кафедру теории кораблестроения.
Особое место в его работах занимает бывший Балтрайон. Местные жители легко узнают улицу Киевскую с окрестностями. Но главное для Андрияшкина — это не дома, не город как таковой, а люди. Его работы просто светятся тёплой симпатией к горожанам, занятым своими повседневными делами: кто-то ждёт трамвай на остановке, кто-то просто сидит на лавочке. А вот женщина на каблуках несёт полные авоськи из магазина. Тогда, в 60-е годы, такими фотографиями, наверное, трудно было кого-то удивить, а сейчас они — свидетельства эпохи.
Наряду с работами мастеров советских времён на выставке представлены снимки современных калининградских фотографов: Александра Любина, Геннадия Филипповича, Антона Забродина, Юрия Чернышова. На них мы видим Калининград 90-х, нулевых, десятых годов. Вроде и не такое далёкое прошлое, а, с другой стороны, уже история, архивные фото. Например, на снимке Юрия Чернышова мы видим двухъярусный мост сквозь залитое дождём стекло. Капли дождя словно слёзы. Это как будто прощание с мостом, судьба которого висит на волоске. Второй куратор выставки Денис Тихомиров отметил, что работа эта сейчас, в период, когда начался очередной виток борьбы за сохранение моста, весьма актуальна.
Выставка продлится до 14 июля.
Текст: Кирилл Синьковский, фото Юлии Власовой и автора / «Новый Калининград».