Чтобы помнили: в арт-пространстве «Ворота» открылась выставка «Живой архив»

На снимках Анатолия Капитоненко (1942−2013) — Калининград 60−70-х годов. Удивительное время, когда из изувеченного войной Кёнигсберга прорастал Калининград! Мы видим руины старого города, строящиеся здания — нового. Но всё это подано без пафоса, без характерного для официальной фотохроники надрыва. Капитоненко относится к городу как к чему-то живому, тёплому, родному. Очень трогательно, например, на одном из снимков смотрится развешенное на фоне развалин бельё. Оно здесь как та трава, что пробивается сквозь асфальт. «Жизнь нельзя победить», — как бы говорит нам автор. Некоторые работы Капитоненко похожи на акварели. Всё немножко размыто, всё чуть-чуть «плывёт». В таком виде запечатлена, например, улица Генделя, которая практически не изменилась с 60-х годов. Чего, к сожалению, нельзя сказать о перекрёстке улиц Октябрьской и Дзержинского. Мы видим Высокий мост, Домик смотрителя моста, бывшее административное здание «Карл Петерайт АГ». И над всем этим возвышается хорошо сохранившееся творение Фридриха Хайтманна — кирха Лютера, зачем-то взорванная в 1976 году.