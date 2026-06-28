Ростовский военно-исторический музей «Самбекские высоты» остановил работу

«Самбекские высоты» — открытый в 2020 году военно-исторический музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Комплекс возведен на месте ожесточённых боёв 1943 года и является одним из значимых мемориальных объектов юга России, ежегодно принимая тысячи посетителей. Территория комплекса занимает около 14 гектаров и объединяет мемориальные, музейные и парковое пространство. Среди основных объектов — Мемориал Славы, музей «Дон в Великой Отечественной войне», интерактивная площадка «Прорыв», Аллея Памяти, часовня, амфитеатр и экспозиция техники под открытым небом.