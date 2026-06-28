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В Ростове машина сбила подростка на электросамокате

Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

В Ростове автомобиль сбил подростка на электросамокате. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области. Авария случилась накануне вечером во дворах на проспекте Космонавтов. Мужчина за рулем Toyota Camry двигался по придомовой территории и сбил мальчика. Пострадавшим оказался 16-летний подросток, который в тот момент управлял электросамокатом. В результате столкновения юный ростовчанин получил травмы. Госавтоинспекция напоминает: при движении по внутридворовым территориям водителям необходимо соблюдать особую осторожность.