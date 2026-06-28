В Красноярском крае утвердили сроки сбора грибов и ягод

На юге региона — в Каратузском, Ермаковском, Минусинском, Курагинском и Шушенском округах — собирать грибы и ягоды можно будет с 1 июля. На большей части территории края сезон стартует 6 июля, а на Таймыре, в Богучанском и Кежемском округах — с 20-ого.