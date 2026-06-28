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В Красноярском крае утвердили сроки сбора грибов и ягод

В крае утвердили сроки сбора грибов и ягод.

Источник: Комсомольская правда

В крае утвердили сроки сбора дикоросов. Приказ подписал первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса региона Алексей Большаков.

На юге региона — в Каратузском, Ермаковском, Минусинском, Курагинском и Шушенском округах — собирать грибы и ягоды можно будет с 1 июля. На большей части территории края сезон стартует 6 июля, а на Таймыре, в Богучанском и Кежемском округах — с 20-ого.

Сбор брусники в большинстве районов края начнется с 20 августа. В Ермаковском и Енисейском округах — с 1 сентября, а в Богучанском — с 10 сентября.

Кедровый орех можно будет заготавливать с 1 сентября. А жителям Богучанского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Енисейского, Кежемского и Эвенкийского округов — с 15 сентября.