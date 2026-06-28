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В Мурманской области обновили участок дороги Кола — Зверосовхоз

Общая протяженность отремонтированного полотна — 3 км.

Участок автомобильной дороги, соединяющей город Кола с поселком Зверосовхоз в Мурманской области, отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность обновленного полотна — 3 км, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

В ходе ремонта специалисты демонтировали старый слой асфальтобетонного покрытия и уложили новый, укрепили обочины. Особое внимание уделено безопасности движения: на всем протяжении участка нанесена горизонтальная разметка.

Протяженность трассы Кола — Зверосовхоз составляет 5,6 км, но, несмотря на относительно небольшую длину, данный маршрут играет ключевую роль в транспортной доступности округа. Автодорога обеспечивает прямой выход к федеральной трассе Р-21 «Кола», а также служит основной транспортной артерией для движения пассажирского и социального транспорта.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.