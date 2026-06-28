В Красноярске из-за пожара в многоэтажке на Южном берегу пришлось эвакуировать жильцов

На правом берегу Красноярска в жилом доме в микрорайоне Южный берег произошел пожар.
Как рассказали в краевом МЧС, возгорание произошло в квартире на 3-м этаже многоэтажки на ул. Парусная. Прибывшие на место пожарные по автолестнице эвакуировали 8 человек, из них двое детей.
Площадь пожара составила 40 кв. метров. На тушении работали 10 единиц техники и 35 человек личного состава. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
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