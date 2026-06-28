Стройкомпания в Сочи увеличила выработку благодаря бережливым технологиям

Компания «Инвест-Юг» выполняет полный комплекс строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства в регионе. Ключевым направлением ее деятельности является монолитное строительство, которое приносит основную долю выручки на предприятии. Именно этот процесс был выбран командой в качестве пилотного потока. По итогам оптимизации удалось сократить время протекания рабочих процессов на 29,7%, увеличить выработку на 51% и уменьшить запасы в потоке на 16,7%.