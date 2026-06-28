Стройкомпания в Сочи увеличила выработку благодаря бережливым технологиям

Строительная компания из Сочи «Инвест-Юг» увеличила выработку за счет бережливых технологий. Улучшить процесс монолитных работ персоналу предприятия помогли эксперты регионального центра компетенций (РЦК) по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в городской администрации.
Компания «Инвест-Юг» выполняет полный комплекс строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства в регионе. Ключевым направлением ее деятельности является монолитное строительство, которое приносит основную долю выручки на предприятии. Именно этот процесс был выбран командой в качестве пилотного потока. По итогам оптимизации удалось сократить время протекания рабочих процессов на 29,7%, увеличить выработку на 51% и уменьшить запасы в потоке на 16,7%.
Чтобы добиться максимальной эффективности и исключить потери, в работе над проектом команда применила принципы 5С, стандартизацию, методы защиты от ошибок и практику системного устранения потерь. Рабочая группа прошла обучение инструментам бережливого производства на платформе производительность.рф. Важным элементом улучшений стало введение коротких ежедневных планерок, позволяющих быстро выявлять проблемы и координировать действия бригад без лишних совещаний.
«Кроме того, два сотрудника компании успешно прошли сертификацию по программе “Бережливое производство”, освоив инструменты 5С, картирование потока создания ценности и управление проектами по улучшениям. Внутренние инструкторы помогут системно тиражировать бережливые практики не только на строительные процессы, но и на документооборот», — рассказала заместитель директора департамента экономики администрации Сочи Розалия Кагосян.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.