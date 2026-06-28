МВД рассказало о психологических сценариях мошенничества

Кроме того, аферисты используют схемы с дополнительным заработком и удаленной работой: они предлагают гражданам выполнить простые задания в интернете, а после нескольких небольших выплат требуют собственные вложения для «активации аккаунта» или получения доступа к более дорогим заданиям.