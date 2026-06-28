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Три крымских центра здоровья оснастили новым оборудованием

Они работают на базе больниц в Симферополе, Джанкойском и Нижнегорском районах.

Новое диагностическое оборудование поступило в три центра здоровья, работающих на базе больниц в Симферополе, Джанкойском и Нижнегорском районах Крыма. Технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве республики.

На закупку 62 единиц оборудования направлено около 9 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Среди него — автоматические портативные аппараты для измерения артериального давления, системы мониторинга глюкозы в крови, анализаторы газов в выдыхаемом воздухе, диагностические спирометры, весы и ростомеры.

Напомним, что в центрах здоровья жители могут пройти комплексное обследование, включающее измерение антропометрических показателей, скрининг соматического здоровья, проверку дыхательной функции и анализ состава тканей. При выявлении отклонений пациентов направляют к профильным врачам для дальнейшей диагностики и лечения.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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