В Хабаровске после прокладки газопровода восстановят дорогу на Аэродромной

В Хабаровске продолжается строительство газопровода к ТЭЦ-4 на улице Аэродромной. Работы идут по графику, сообщили в городской администрации.
На время прокладки газопровода участок дороги, по которому ходит общественный транспорт, перекрыт. Движение автобусов временно скорректировали через проспект по улицам Промывочной, Автономной и Целинной.
Газопровод прокладывают под проезжей частью на глубине шести метров. Из-за масштаба работ горожанам придётся потерпеть ограничения до осени, но после завершения подрядчик должен не просто закрыть траншею, а полностью привести территорию в порядок.
«Просим жителей немного потерпеть: в сентябре работы завершат, движение восстановят, а подрядчик обязан вернуть дорогу и прилегающие территории», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Восстановление дороги планируют выполнить с учётом современных требований. На участке должны обустроить тротуары, поставить освещение и остановочные павильоны.
ТЭЦ-4 называют важным объектом для будущего теплоснабжения Хабаровска. Она должна обеспечить город теплом взамен действующей ТЭЦ-1, поэтому работы на Аэродромной связаны не только с дорожными ограничениями, но и с крупным инфраструктурным проектом.