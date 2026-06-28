Главные события недели 22−28 июня в Черноземье

Пять — а позднее выяснилось, что шесть, — человек погибли после удара ВСУ по предприятию в Воронеже.
«Ъ-Черноземье» вспомнил хронику самых крупных атак ВСУ на Воронеж.
В Черноземье день за днем вступают в силу новые ограничения на топливном рынке.
В Воронежской области остановили строительство исторического парка «Дикое поле» за 270 млн рублей.
Воронежская область стала лидером в Черноземье по замедлению инфляции.
В Орле власти и рекламщики судятся из-за цифровых билбордов.
В Липецке предпринимателей осудят заново из-за недописанного решения и нарушения тайны совещательной комнаты.
Московский бизнесмен признал вину в хищении 5 млрд рублей у воронежского КБХА.
В Тамбовской области началась реализация проекта экотехнопарка «Центральный» за 4 млрд рублей.
На форуме регионов в Минске дали старт строительству стадиона в Воронеже.
Президент назначил белгородского экс-губернатора Гладкова послом в Абхазии.
Экс-главу дирекции капстроительства Воронежа Александра Кима выпустили из СИЗО.
В Орле отправили в СИЗО бывшего помощника военного прокурора.
ГК «Развитие» выкупила ДК имени Ленина у воронежского авиазавода.
В Курской области претензии газовиков к железногорской «Гортеплосети» дошли почти до 500 млн рублей.
Пятеро жителей Курской области остаются в плену на территории Украины.
В Тамбовской области мэр Мичуринска вступил в «БАРС».
Жители Черноземья с начала года оформили кредиты на 223 млрд рублей.
Воронежцы увеличили сбережения за год на 18% — до 858 млрд рублей.