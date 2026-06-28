«Прекрасный город»: Баста собрал более 47 тысяч зрителей на стадионе в Нижнем Новгороде

«Для меня честь, что люди делятся частью своей жизни со мной. Нужно работать с людьми и смотреть только на людей. Благодарить каждого, кто приходит на концерт, кто просто слушает песни, кто пишет комментарии. Даже если не всегда приятные. Важно быть вместе с людьми, не отрываться от тех, кто тебя сделал артистом. Меня сделали им вот эти люди», —подчеркнул Василий Вакуленко.