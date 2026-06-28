«Прекрасный город»: Баста собрал более 47 тысяч зрителей на стадионе в Нижнем Новгороде

Более 47 600 зрителей посетили концерт рэпера Басты (16+) (Василий Вакуленко) на «Совкомбанк арене» в Нижнем Новгороде. Это стало рекордом для данной площадки, сообщает корреспондент ИА «Время Н».
Организаторы объявили солдауте за три часа до начала концерта. На трибунах и танцполе были не только нижегородцы, но и зрители из других городов — на разогреве для них играл нижегородский молодой музыкант RITN.
«Большая честь выступать перед вами. Спасибо за поддержку, за теплый прием», — сказал со сцены Василий.
Концерт длился более двух часов: музыкант исполнил свои главные хиты — «Ты была права» (0+), «Девочка в цветах» (0+), «Я найду тебя через века» (0+), «Неболей» (0+), с особенным трепетом зрители подпевали «Урбан» (0+), «Моя игра» (0+), «Моя вселенная» (0+), «Медлячок» (0+). Десятки тысяч фонариков зажглись на треке (0+) «Сансара». Вместе с Бастой на сцену вышли и долгожданные гости — исполнитель Ramil' и Дмитрий Журавлев.
Прямо во время концерта две влюбленные пары узнали пол своих будущих малышей, а кисс-камера показала всем десятки счастливых влюбленных под трек (0+) «Чистый кайф».
«Нижний — супер, прекрасный город. Замечательный стадион, набережная, есть на что посмотреть. Нижний Новгород делает то, что должны делать все города России — бороться за каждого туриста и радовать местных жителей», — заявил артист во время встречи с журналистами.
Баста, говоря про собранный стадион, признался, что не гонится за цифрами и рекордами. Важнее, по его словам, то, что люди готовы потратить на его концерты время.
«Для меня честь, что люди делятся частью своей жизни со мной. Нужно работать с людьми и смотреть только на людей. Благодарить каждого, кто приходит на концерт, кто просто слушает песни, кто пишет комментарии. Даже если не всегда приятные. Важно быть вместе с людьми, не отрываться от тех, кто тебя сделал артистом. Меня сделали им вот эти люди», —подчеркнул Василий Вакуленко.
Журналисты поинтересовались, мог бы артист после завершения карьеры переехать жить в Нижний Новгород. Василий ответил, что, разумеется, не отказался бы, если бы была такая возможность.
Ранее сообщалось, что нижегородской паре объявили на стадионе пол будущего ребенка в рамках акции «Плюс один».