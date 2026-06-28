Демешин рассказал, когда в Хабаровске достроят школу на Ореховой Сопке

В Хабаровске в микрорайоне Ореховая Сопка продолжают строить современную школу, рассчитанную более чем на две тысячи учеников. О ходе работ сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Объект должен стать одной из крупнейших школ в стране. Для Ореховой Сопки это особенно важно: микрорайон активно застраивается, число жителей растёт, а вместе с ним увеличивается и потребность в социальной инфраструктуре.
Школу планируют сдать в 2028 году. Инициатива реализуется в формате государственно-частного партнёрства с группой компаний, которая ранее уже занималась крупными инфраструктурными проектами.
Дмитрий Демешин лично побывал на строительной площадке и пообщался с рабочими. По его словам, сейчас важно не только выдержать сроки, но и обеспечить качество на каждом этапе.
«В новой школе предусмотрены пять современных спортзалов, просторные кабинеты с новым оборудованием, зоны для отдыха и общения. Контролирую ход работ лично: фиксируем, что уже сделано и где нужно усиление», — отметил он.